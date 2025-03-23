Ekrem İmamoğlu’ndan Cezaevinden İlk Açıklama

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMA SÜRECİ

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu, bu gelişmenin ardından verdiği ilk mesajında “Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. 15 milyon vatandaşımız oy kullandı. O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak” ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunun ardından gözaltına alınan İmamoğlu, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

TUTUKLAMA SONRASI GÖNDERİLİŞİ VE GÖREVDEN ALINMASI

Tutuklamanın ardından Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilen İmamoğlu, ayrıca İstanbul Valiliği tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alındı. Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olarak yarıştığı Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan ön seçim, İmamoğlu’nun tutuklandığı saatlerde başladı. Oy verme işlemi, saat 19’da sona erdi ve yaklaşık 15 milyon kişi oy kullandı.

SOSYAL MEDYADAN İLK MESAJI

İmamoğlu, cezaevinden verdiği ilk mesajda ön seçimle ilgili bilgileri paylaşmayı tercih etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Silivri Cezaevi’nden beni çok mutlu eden bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. 15 milyon vatandaşımız oy kullandı. İktidarın zulmünden, tarumar edilen ekonomiden, liyakatsizlikten, hukuksuzluktan canı yanan bu ülkenin on milyonları sandıklara koştu” dedikten sonra paylaşımına devam etti.

İmamoğlu, “Erdoğan’a ‘artık yeter’ dedi. Bu gece Saraçhane’de ve ülkemin dört bir yanındaki meydanlarda haykıran milyonlara selamlarımı gönderiyorum. O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak” şeklinde ifadelere yer verdi.