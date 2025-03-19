Ekrem İmamoğlu’ndan Gözaltına Alınanlara Duygusal Mesaj

GÖZALTINA ALINMA VE MESAJ

Sabah saatlerinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı el yazısı notuyla dikkat çekti. “Önce Allah’a sonra milletimize emanetim” ifadelerini kullanan İmamoğlu, halkına olan güvenini ve inancını vurguladı. İmamoğlu, mesajında “Yapılan kumpaslara, tuzaklara, yalanlara, kul hakkı yiyenlere, halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah’a, sonra milletimize emanetim. Saygılarımla…” şeklinde ifadeler kullandı.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından yaptığı bu açıklama, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada binlerce kişi, İmamoğlu’nun mesajını paylaşarak desteklerini ifade etti. Gözler, bu süreçte yaşanacak gelişmelere çevrildi. Ayrıca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından eşi Dilek İmamoğlu da bir video mesaj paylaştı.

DURUMUN SEBEPLERİ

Dün akşam üniversite diploması iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah ‘Çıkar amaçlı suç örgütü lideri’ suçlamasıyla gözaltına alındı. İlk olarak İmamoğlu’nun danışmanı ve İBB iştiraki Medya AŞ yöneticisi Murat Ongun gözaltına alındı. Bunu İmamoğlu’nun kampanya danışmanı Necati Özkan takip etti. Devam eden saatlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Kültür AŞ yöneticisi Mahir Polat da gözaltına alındı. Bunun ardından İstanbul Valiliği kararıyla Taksim metro istasyonu erişime kapatıldı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bulunduğu Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.