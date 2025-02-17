Ekrem İmamoğlu’ndan Lütfü Savaş’a Tepki

CHP’DEN İHRAÇ EDİLEN LÜTFÜ SAVAŞ’DAN DAVA

CHP’den ihraç edilmiş olan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği “Demokrasi ve Birlik Kurultayı”nın iptal edilmesi için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Savaş, dava dilekçesinde seçimleri kazanmak için ev, araba, telefon, tablet ve bavullarla para dağıttıklarını belirtti. Ayrıca, kurultaya irade fesadı hali karıştırılarak çeşitli rüşvetlerle kurultay sonucunun değiştirildiğini aktardı.

KULLANDIĞI SERT DİLLER

Lütfü Savaş’ın bu girişimi sonrası dikkat çeken bir yanıt İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. İmamoğlu, Savaş hakkında şu ifadeleri kullandı: “Basiretsiz, etik olmayan, zemini çürük. Hiçbir sözünü muhatap almam. Pırlanta gibi kurultay olmuştur, tamamen centilmence geçmiştir. Boşta kalmış insanlardır bunlar.” Bu açıklamalar, Savaş’ın iddialarına karşı gelen sert bir eleştiri niteliğinde oldu.

İFADELERİ DİLE GETİRDİ

Lütfü Savaş’ın iptal dilekçesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına atıfta bulundu. Savaş, araştırmaları sırasında birçok kurultay delegesi ile konuştuğunu ve mevcut parti yönetimi ile yerel yönetim kadrolarındaki kişilerin seçim sonucunu değiştirmek üzere delegelere baskı yaptıklarını dile getirdi. Dilekçede, oy karşılığında ev ve arabalar verildiği, delegelerin konakladıkları otellere bavul bavul dolarlar getirildiği, iPhone telefonlar ve iPad tabletlerin oy karşılığı dağıtıldığı gibi çeşitli rüşvet yöntemleri kullanıldığı ifade edildi.

PARA AKIŞI VE İHALELER

Savaş ayrıca, basına yansıyan haberlere de dikkat çekti. Dilekçede, kurultayda oy kullanan bazı delegelerin ve yakınlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe alındığına işaret ederek, birçok delegeye Belediye Başkanlıkları gibi siyasi görevler için söz verildiğini belirtti. Ek olarak, CHP’nin İstanbul’daki belediyelerince ihale verilen firmalar tarafından kurultay dönemi boyunca delegelere para dağıtıldığına dair bilgilerin sabit olduğunu da vurguladı.