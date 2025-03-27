Ekrem İmamoğlu’ndan Maltepe Mitingi Çağrısı

İMAMOĞLU’NDAN DAVET

Silivri’de tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin gerçekleştireceği miting için bir çağrı yaptı. Mitingin yapılacağı yer ise İstanbul’un Maltepe ilçesi. İmamoğlu, mitinge katılım sağlamak isteyen yurttaşları davet etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yüreği adalet ve ülke sevgisiyle atan herkes Maltepe’de buluşacak” ifadesini kullandı. Ayrıca, Saraçhane eylemlerine ait görüntülerin bulunduğu bir video da paylaşımında yer aldı.