Ekrem İmamoğlu’ndan Sosyal Medyada Duygusal Mesaj

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

Sabah saatlerinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabında paylaştığı el yazısı notuyla dikkat çekti. İmamoğlu, “Önce Allah’a, sonra milletimize emanetim” ifadeleriyle halkına olan güvenini ve inancını vurguladı. Devamında ise “Yapılan kumpaslara, tuzaklara, yalanlara, kul hakkı yiyenlere, halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah’a, sonra milletimize emanetim. Saygılarımla…” şeklinde yazdı.

Sosyal Medyadan Destek Yağdı

İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve bu açıklaması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada birçok kişi, İmamoğlu’nun mesajını paylaşarak desteklerini belirtti. Şu an herkes, bu süreçte neler yaşanacağına odaklandı.

Dilek İmamoğlu’nun Tepkisi

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından eşi Dilek İmamoğlu da bir video mesaj paylaştı. Dilek İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Ne yazık ki ülkemiz ve demokrasimiz açısından çok can yakıcı günler yaşıyoruz. Ülkemizi ekonomik açıdan yıkıma sürükleyenler, iktidarlarını korumak amacıyla aynı yıkımı hukuk ve adalet alanında da gerçekleştirmekten çekinmiyor. Sandıkta kaybedeceklerini bildiklerini rakibini hukuk eliyle saf dışı bırakmaya çalışıyorlar.”

Yaşanan Gelişmelerin Arka Planı

Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının 18 Mart 2025 günü bir üniversite yönetim kurulu tarafından usulsüz bir şekilde iptal edildiğini belirtti. Ardından 19 Mart sabahı, sahurdan hemen sonra kolluk kuvvetleri tarafından evlerine baskın yapıldığını ifade etti. Dilek İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun oylarıyla seçilen eşinin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındığını dile getirdi.

Gözaltına Alınan Diğer İsimler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, ‘Çıkar amaçlı suç örgütü lideri’ suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından, ilk olarak danışmanı ve İBB iştiraki Medya AŞ yöneticisi Murat Ongun gözaltına alındı. Ardından, İmamoğlu’nun kampanya danışmanı Necati Özkan ve devamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Kültür AŞ yöneticisi Mahir Polat da gözaltına alındı. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği, Taksim metro istasyonunu erişime kapatırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bulunduğu Vatan Caddesi de trafiğe kapatıldı.