Ekrem İmamoğlu’ndan Volkan Konak’a Taziye Mesajı

İMAMOĞLU’NDAN TAZİYE MESAJI

Ekrem İmamoğlu, ünlü sanatçı Volkan Konak’ın vefatının ardından bir sosyal medya paylaşımı gerçekleştirdi. İmamoğlu, acı haberi cezaevinde almanın daha da üzüntü verici olduğunu vurguladı. Paylaşımında, “Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici. Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın. Dostum Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Güle güle can dostum…” ifadelerini kullandı.

KONAK’IN ÖLÜM NEDENİ BELİRSİZ

Volkan Konak’ın ölümüne dair kalp krizi iddiaları gündeme geldi. Ancak henüz bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamış durumda. Konak’ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.