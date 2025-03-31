Gündem

Ekrem İmamoğlu’ndan Volkan Konak’a Veda Mesajı

ekrem-imamoglu-ndan-volkan-konak-a-veda-mesaji

İMAMOĞLU’NDAN TAZİYE MESAJI

Ekrem İmamoğlu, Volkan Konak’ın vefatının ardından duyduğu acıyı dile getiren bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, taziye mesajında acı haberi cezaevindeyken almasının kendisi için daha zor olduğunu vurguladı. Paylaşımında “Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici. Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın. Dostum Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Güle güle can dostum …” ifadelerine yer verdi.

KONAK’IN ÖLÜMÜNÜN NEDENİ NE?

Ünlü sanatçının vefatına dair kalp krizi iddiaları gündeme geldi ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konak’ın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

İmamoğlu’ndan Volkan Konak’a Taziye Mesajı

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'taki konserinde aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi. Ekrem İmamoğlu, cezaevindeyken olayla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Gündem

Anjiyo Olan Mahir Polat Taburcu Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan "terör" soruşturması nedeniyle tutuklanan Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık durumu nedeniyle taburcu edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.