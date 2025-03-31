Ekrem İmamoğlu’ndan Volkan Konak’a Veda Mesajı

İMAMOĞLU’NDAN TAZİYE MESAJI

Ekrem İmamoğlu, Volkan Konak’ın vefatının ardından duyduğu acıyı dile getiren bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, taziye mesajında acı haberi cezaevindeyken almasının kendisi için daha zor olduğunu vurguladı. Paylaşımında “Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici. Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın. Dostum Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Güle güle can dostum …” ifadelerine yer verdi.

KONAK’IN ÖLÜMÜNÜN NEDENİ NE?

Ünlü sanatçının vefatına dair kalp krizi iddiaları gündeme geldi ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konak’ın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanması bekleniyor.