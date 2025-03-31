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Ekrem İmamoğlu’ndan Volkan Konak İçin Taziye Mesajı

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İMAMOĞLU’NDAN TAZİYE MESAJI

Ekrem İmamoğlu, ünlü sanatçı Volkan Konak’ın vefatı üzerine bir sosyal medya paylaşımı gerçekleştirdi. İmamoğlu, taziye mesajında acı haberi cezaevinde almanın kendisi için daha fazla üzüntü verici olduğunu dile getirdi. Mesajında “Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici. Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın. Dostum Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Güle güle can dostum” ifadelerini kullandı.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Volkan Konak’ın ölümüne dair kalp krizi iddiaları öne çıkarken, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sanatçının ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından kesinleşmesi bekleniyor.

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