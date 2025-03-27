Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Gözaltına Alındı

GÖZALTINA ALINMA AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın gözaltına alındığını bildirdi. Özer, “Bir uydurma gerekçe ve bir uydurma gözaltı daha! İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Ne yaparsanız yapın gerçeklerin üstünü örtemeyeceksiniz. Millet büyüktür!” şeklinde ifade etti.

PEHLİVAN’IN DURUMU

Pehlivan’ın Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü aktarılıyor. Gözaltına alınmasının ardından Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden şöyle belirtti: “Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın.”