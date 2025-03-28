Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Serbest Bırakıldı

YENİDEN SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, gece saatlerinde gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında devam ediyor.

İFADESİ ALINDI VE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen süreçte, Pehlivan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Burada savcılık, Pehlivan’ın ifadesini aldı ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar vererek dosyayı sulh ceza hakimliğine gönderdi. Sonuç olarak, Pehlivan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MALİ SUÇLAR RİSKİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma ile ilgili olarak gece saatlerinde gözaltına alınan avukat Mehmet Pehlivan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, Pehlivan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik terör soruşturmasında tutuklanan şüpheli Mehmet Ali Çalışkan ve Reform Vakfı ile ilgili para hareketleri ortaya çıktı.