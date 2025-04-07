Ekrem İmamoğlu’nun Avukatları İtiraz Etti

AVUKATLARIN İTİRAZI SUNULDU

Ekrem İmamoğlu’nun avukatları Fikret İlkiz, Hasan Fehmi Demir, Tora Pekin ve Mehmet Pehlivan, tutukluluk durumuna ilişkin itiraz dilekçesini İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’ne iletti. Dilekçede, “İmamoğlu’nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi” talep edildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İmamoğlu’nun avukatları daha önce itiraz edeceklerini duyurmuştu. Savcılığa yapılan bu talep doğrultusunda, Sulh Ceza Hakimliği ya tahliye kararı verecek ya da tutukluluğa devam yönünde bir karar alacak. İtiraz dilekçesinde, “Somut olguların ortaya koyduğu, onlarca milyon insanımızın da farkında olarak tepki gösterdiği, başından sonuna kadar hukuken yasak usullerle yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini talep ederiz” ifadeleri kullanıldı.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK Mİ?

İmamoğlu’nun durumu ile ilgili gelişmeler büyük bir merakla takip ediliyor. Avukatların sunduğu itiraz dilekçesi doğrultusunda Sulh Ceza Hakimliği’nin alacağı karar büyük önem taşıyor. Gelişmeler ile İmamoğlu’nun tahliye olup olmayacağı netleşecek.