Ekrem İmamoğlu’nun Avukatları Tahliye İstedi

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLULUĞU HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, tutukluluğun haksız olduğunu vurgulayarak tahliye talebinde bulundu. Ancak bu başvuru sonrası “Ekrem İmamoğlu çıktı mı?” sorusuna yanıt arayanlar için mahkeme süreci henüz tamamlanmamış durumda. Karar bekleniyor. Ekrem İmamoğlu’nun neden tutuklandığına dair detaylar ise şu şekilde…

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMA NEDENİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mart 2025’te yolsuzluk ve terörle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı ve şu an hâlâ cezaevinde bulunuyor. İmamoğlu, 3 Haziran 1971’de Akçaabat, Trabzon’da dünyaya geldi. Türk siyasetçi, iş insanı ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tanınıyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 23 Mart 2025’te düzenlediği ön seçimde, partinin bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı olarak belirlendi.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİ

İmamoğlu, 2014 Türkiye yerel seçimlerinde CHP’den Beylikdüzü Belediye Başkan adayı oldu ve %50,82 oy oranıyla ilk seçiminde başarı sağladı. 2019 yerel seçimlerinde ise CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak %48,80 oyla seçimi kazandı ve 17 Nisan 2019’da göreve başladı. Ancak, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) itirazları sonucunda Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı kararla seçim iptal edildi ve 6 Mayıs 2019’da görevden alındı. 23 Haziran’da yapılan yenilenen seçimde ise %54,2 oy oranıyla tarihi bir farkla kazandı ve 27 Haziran 2019’da mazbatasını alarak tekrar göreve başladı. Bu sonuçla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarihindeki en yüksek oy oranını elde eden isim oldu. 2024 yerel seçimlerinde de CHP’nin adayı olarak %51,1 oyla bir kez daha seçimi kazandı. Aynı yıl Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi, fakat 23 Mart 2025’te geçici olarak bu görevini Zeydan Karalar’a devretti.

DAHA ÖNCEKİ TARTIŞMALAR VE PROTESTOLAR

İmamoğlu, uzun süredir CHP’nin olası cumhurbaşkanı adayı olarak düşünülüyordu. Ancak 18 Mart 2025’te İstanbul Üniversitesi’nden aldığı 31 yıllık lisans diploması tartışmalı bir kararla iptal edildi. Ertesi gün, 19 Mart 2025’te “terör ve örgütlü suçlar” kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı kararı sonrasında, ülke genelinde hükûmet karşıtı protestolar başladı. 23 Mart 2025’te tutuklanarak cezaevine gönderildi ve aynı gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığı duyuruldu. Tutuklu bulunduğu sırada, CHP’nin 23 Mart 2025’te düzenlediği cumhurbaşkanlığı ön seçimine tek aday olarak katılan İmamoğlu, 15,5 milyon oyla bu seçimin galibi oldu.