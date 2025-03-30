Ekrem İmamoğlu’nun Babası Gözyaşlarını Tutamadı

GÖZYAŞLARIYLA BAYRAM NAMAZI

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, bayram namazını kılmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken gözyaşlarına hakim olamadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ramazan Bayramı’nın ilk günü, İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’da İmamoğlu ailesiyle bir araya geldi. İmamoğlu’nun köyü Cevizli Köyü’nde, Özel ile birlikte bayram namazı kılan İmamoğlu’nun babası Hasan, oğulları Mehmet Selim ve Semih ile daha sonra “Özgürlük ve Erken Seçim” talebiyle bir imza kampanyası başlattı.

BABADAN DUYGU DOLU AÇIKLAMALAR

Bayram namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Hasan İmamoğlu, bu bayramın buruk geçtiğini belirtti. “Kendi daha neşeli bir bayram olsun isterdi” diye düşünerek gözyaşlarına hakim olamazken, ilk kez bu bayramı oğlundan ayrı geçirdiğini ifade etti. Hasan İmamoğlu, “Yazık, suçlamalara yazık, biz buna layık olmadık” sözleriyle duygularını aktardı.

Hasan İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’deki durumuna dair yapılan bir soru üzerine, “Çok metin, gayet iyi, çok moralli. Hak edilmeyen bir ceza, gasp, intikam duygusu… Bu konuda bir duam vardır burada tekrarlamayacağım, o duayı şiddetle devam ettiriyorum” dedi. Bu sözlerle, girişimin adaletsizliğine olan karşıtlığını da dile getirmiş oldu.