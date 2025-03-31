Ekrem İmamoğlu’nun Babasından Beddua Geldi

CHP GENEL BAŞKANINDAN İMAMOĞLU AİLESİNE ZİYARET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB’deki yolsuzluk soruşturması sonrasında Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması üzerine, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde, İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’da İmamoğlu ailesiyle bir araya geldi. Cevizli Köyü’nde, İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğulları Mehmet Selim ile Semih’le birlikte bayram namazı kıldı. Namaz sonrası Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattıkları imza kampanyasına katıldı.

İMAMOĞLU AİLESİ BURUK BİR BAYRAM GEÇİRDİ

Bayram namazının ardından gazetecilere konuşan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, buruk bir bayram geçirdiklerini belirtti. Gözyaşlarını tutamayarak, “Kendi daha neşeli bir bayram olsun isterdi” diyerek duygusal anlar yaşadı. Aynı zamanda oğluyla ayrı geçirdiği ilk bayram olduğunu belirten Hasan İmamoğlu, “Yazık, suçlamalara yazık, biz buna layık olmadık” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

MORALİ GAYET YÜKSEK

Silivri’deki ziyaretinde Ekrem İmamoğlu’nun moralinin oldukça yüksek olduğunu ifade eden Hasan İmamoğlu, “Çok metin, gayet iyi, çok moralli. Hak edilmeyen bir ceza, gasp, intikam duygusu…” şeklinde konuştu. Ayrıca baba İmamoğlu, “Bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler, çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin.” sözleriyle de beddua etti.