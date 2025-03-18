Ekrem İmamoğlu’nun Diploma İptali Süreci

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN AÇIKLAMASI

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin gerekçeleri “yokluk” ve “açık hata” olarak duyurdu. Bu durum, Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığının ne olacağı konusunda tartışmaları artırıyor. İmamoğlu’nun avukatı, yaptığı açıklamada, “Diploma hakkında karar verebilecek tek mercii, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kuruludur. Savcılığın, YÖK’ün, Rektörlüğün bu konuda bir karar verme yetkisi yoktur.” ifadelerini kullandı.

DAVA SÜRECİ VE İSTİNAF

Avukat, Fakülte Yönetim Kurulu’nun 7 üyeden oluştuğunu belirtti. Diploma iptali, idari işlemin geri alınması anlamına geldiği için İstanbul İdare Mahkemelerinde dava açılacağını açıkladı. “Davanın aleyhe sonuçlanması halinde, istinaf yoluyla Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurulacaktır.” dedi. İstinaf incelemesi sonucunda, kararın Danıştay 8. Dairesi’ne götürülebileceğini ifade etti. Dava sürecinde bir yürütmeyi durdurma kararı verilmezse, İmamoğlu’nun yüksek öğrenim mezuniyeti bulunmayacak.

ÇİFT ŞERİTLİ BAŞVURU

Avukat, bu soruşturmanın yetki saptırması olduğunu ve “yargı tacizi” olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bu nedenle, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de “çift şeritli başvuru” yapılacağını söyledi. İmamoğlu’nun avukatı, “Bu sürecin Sn. İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemeye yönelik bir hamle olması nedeniyle hukuksuzluğa iştirak eden herkes hakkında görevi kötüye kullanma suçunun yanı sıra ‘Anayasayı Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs’ suçundan suç duyurularında bulunulacaktır.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

BİLİMSEL GÖRÜŞLER

Diploma iptali konusundaki bilimsel görüşler, Prof. Dr. Metin Günday, Doç. Dr. Çiğdem Sever ve Doç. Dr. Ayhan Tekinsoy tarafından değerlendirildi. Bu görüşler, 1990 yılında gerçekleştirilen yatay geçiş işlemleri ile ilgili 21/10/1982 tarihli Yönetmelik hükümlerinin uygulanması gerektiğini vurguladı. “Yükseköğretim Kurulu’nun yatay geçiş işlemleri bakımından tanıma veya tanımama yönünde bir karar alma yetkisi bulunmadığı” bilgisine de yer verildi. Ayrıca, geçmişte alınan kararların diplomanın geçersiz sayılması sonucunu doğuracak şekilde hukuka aykırı olacağı belirtildi.