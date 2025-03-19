Ekrem İmamoğlu’nun Diploması İptal Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun diploması, 28 kişinin üniversite diplomasıyla birlikte iptal edildi. Bu önemli gelişme, İmamoğlu’nun CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olacağı ön seçim öncesinde, yalnızca 5 gün kala gerçekleşti. Diplomanın iptali gerekçeleri “yokluk” ve “açık hata” olarak ifade edildi. İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yapma hakkı kazanan ve diploması iptal edilen 27 kişiden bazıları ise deşifre oldu.

İMAMOĞLU HARİCİNDE DİĞER İSİMLER

İmamoğlu’nun yanı sıra Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı’nın da diploması iptal edildi. Alınan bu karar, Saybaşılı’nın öğretim üyeliğine devam etmesine engel olabiliyor. Saybaşılı, uluslararası hakemli dergilerde birçok makalesiyle tanınıyor ve doktora eğitimini Fransa’nın Sarbonne Üniversitesi’nde tamamlamıştı. TGRT Haber’de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan gazeteci Barış Yarkadaş, İmamoğlu ile birlikte toplamda 28 kişinin diplomasının iptal edildiğini duyurdu. Yarkadaş, “Diploması iptal edilenler arasında ünlü bir iş insanının kızı da var” diye ekledi.

ÖNEMLİ İŞ İNSANLARI DİPLOMASINI KAYBETTİ

Diploması iptal edilen bazı isimler şunlardır: Sevgi Toprak Tunga (Halis Toprak’ın kızı), Alper Tunga (Halis Toprak’ın damadı), Mehmet Timuçin Tecmen (Turcas/Shell Yönetim Kurulu üyesi), Naciye Aylin Ataay (Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü profesörü), Mustafa Kerem Erman (Koç/Otokar Genel Müdür Yardımcısı), Nur Taşkent (STFA Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) ve Alp Taşkent (STFA Yönetim Kurulu Üyesi).