Ekrem İmamoğlu’nun Diploması İptal Edildi Mi?

İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASI İPTAL Mİ EDİLDİ?

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması ile ilgili önemli bir karar aldı ve bu gelişmeler diplomanın iptali üzerine yoğunlaşmaya başladı. İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğuna dair yürütülen soruşturmada, İstanbul Üniversitesi 28 kişinin diplomasını iptal etti.

BAŞLATILAN SORUŞTURMA VE GELİŞMELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasıyla ilgili sahtecilik iddiaları üzerine bir soruşturma başlatıldı. Bu süreçte İstanbul Üniversitesi kritik bir karar alarak, İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarını iptal etti. Konuya ilişkin üniversiteden yapılan açıklama şu şekilde oldu: “Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı’nın 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı ‘Araştırma Raporu’nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca…”

ÜNİVERSİTENİN AÇIKLAMASI VE İLERİDEKİ AŞAMALAR

Üniversite, iptal edilen diplomaların yanı sıra, gerekli işlemlerin başlatıldığını da belirtti. “Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının… iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine…” ifadesiyle, sürecin nasıl ilerleyeceğine dair bilgi verildi. Alınan kararın tüm belgeleri, ivedilikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) gönderileceği belirtildi.