Ekrem İmamoğlu’nun Diploması İptaline Tepki

İMPARATIVE KARARLAR VE GÜNDEME DAMGA VURAN İFADELER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi, gündemi sarstı. İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, bu karara sert bir tepki gösterdi. Pehlivan, “Böyle bir kararı üniversite yönetimi alamaz. Yok hükmündedir” dedi. İstanbul Üniversitesi’nin yaptığı açıklamada, diploması iptal edilen toplam 28 kişinin bulunduğu duyuruldu.

KANUNUN IŞIĞINDA HUKUKİ DURUM

Pehlivan, İstanbul Üniversitesi tarafından verilen kararın resmiyet taşımadığını belirtti. “Üniversite Yönetim Kurulu, böyle bir karar alamaz. İlan edilen karar yok hükmündedir” diyen avukat, 2547 sayılı Yükseköğretim Öğretim Kanunu’nun 15. Maddesi’ne atıfta bulunarak, Üniversite Yönetim Kurulu’nun idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olduğunun altını çizdi. Pehlivan, “Diplomaya dair böyle bir karar alma yetkisi yoktur, yok hükmündedir. Haliyle diploma iptali haberi doğru değildir” ifadelerini kullandı.

Pehlivan, üniversitenin diploma iptaline ilişkin yetkisini sorgulayarak, “Diploma hakkında Üniversite’nin Kantini ile Yönetim Kurulu’nun yetkisi aynıdır. Yani, yetkisi yoktur” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar, üniversitenin kararının geçersiz olduğunu savunan bir bakış açısını öne çıkarıyor ve konunun hukuki boyutunu gündeme taşıyor.