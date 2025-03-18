Ekrem İmamoğlu’nun Eğitim Geçmişi Nedir?

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesi sonrası ilk defa söz aldı. İmamoğlu, “İstanbul Üniversitesi’nin iptal kararı hukuksuzdur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır.” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

İMAMOĞLU’NUN EĞİTİM HAYATI

Ekrem İmamoğlu, çocukluğunun doğası, denizi ve taş sokaklarıyla ünlü Trabzon’da geçtiğini dile getirerek, “Kendimi çok şanslı hissediyorum. Mutlu ve özgür bir çocukluk yaşadım” dedi. Trabzon Lisesi’nden mezun olduktan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüne girdi. Ancak kısa bir süre sonra kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’ne aldırdı.

İMAMOĞLU’NUN YÜKSEK EĞİTİMİ VE İSTANBUL’A BAĞI

Kuzey Kıbrıs’ta iki yıl eğitim aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi’nin İngilizce İşletme Bölümüne yatay geçiş yaptı ve 1994’te mezun oldu. Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi alanında Yüksek Lisans ile devam eden İmamoğlu, İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanışarak şehre olan hayranlığını artırdığını söyledi. “Çok net olarak ifade edebilirim ki, İstanbul benim ufkumu genişletti” şeklinde hislerini aktardı.