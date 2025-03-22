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Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınması Sonrası Protestolar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk iddiaları ile gözaltına alınmasının ardından pek çok kentte protesto etkinlikleri düzenleniyor. Ankara, bu gösterilerin odak noktalarından biri olurken; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yaptığı telefon görüşmesi dikkat çekti. “Çocuklar hep ıslandı, battaniye ve sıcak çorba göndereceğim” diyen Yavaş, Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için İstanbul’a gitti.

İstanbul’DAKİ SUÇLAMALAR VE SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Bu süreçte İmamoğlu gözaltına alındı. Gözaltı kararının ardından birçok kentte protestolar gerçekleştirildi ve bazen polisle göstericiler arasında gerginlik yaşandı.

PROTESTOLARIN YAYGINLAŞMASI

İmamoğlu’nun gözaltı kararının ardından ülke genelinde hızla yayılan protesto gösterileri, insanların tepkilerini dile getirme biçimi haline geliyor. Bu süreç, hem kentlerde hem de sosyal medyada geniş yankı buluyor. Protestolar sırasında yaşanan olaylar, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

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