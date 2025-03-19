Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınması Tepki Çekti

İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesinin ardından gelişmeler bugün gözaltına alınmasıyla devam etti. İBB’ye yönelik sürdürülen terör örgütü ve örgütlü suçlarla ilgili soruşturmalar kapsamında İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın aralarında bulunduğu toplam 84 kişi gözaltına alındı. Gözaltılara karşı protesto için CHP Genel Merkezi önünde bir eylem organize edildi. Eyleme genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, partililer, farklı siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katılım gösterdi.

HALKIN İRADESİNE SALDIRI

Genel merkez önünde açıklama yapan Deniz Yücel, “Türkiye, halkın seçme ve seçilme hakkını, halkın iradesini ve seçtiklerini hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının büyük siyasi saldırısıyla güne başladı. Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grubu halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu, millete topyekun bir saldırıdır” dedi. Yücel, “Son seçimde halkın iradesiyle Cumhuriyet Halk Partimiz, Türkiye’nin birinci partisi olmuştur. Milletin iradesiyle yükselen bu büyük güç, halkçı belediyecilik anlayışıyla, ön seçim kararlılığıyla, şeffaf ve adil yönetim ilkeleriyle iktidarın korkulu rüyası haline gelmiştir. Şimdi, seçimle kazanamayacaklarını anlayanlar, zorbalığa başvurmaktadır” şeklinde devam etti.

86 MİLYON VATANDAŞA SESLENİYORUZ

Yücel, “Hedef alınan yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi değil, milletin ta kendisidir. Erdoğan’ı sandıkta 4 kez yendiği için defalarca iktidarın saldırılarının hedefi olan cumhurbaşkanı ön seçim adayımız, Ekrem İmamoğlu ve İstanbul’daki çalışma arkadaşları, gazeteciler, fikir insanları bu sabah itibarıyla gözaltına alınmıştır” diye belirtti. Ayrıca, “Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Eğer bu güç bertaraf edilmezse, 86 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliği kalmayacak, ülkemiz felakete sürüklenecektir” ifadelerini kullandı.

Yücel, açıklamalarını “Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu, adalet ve demokrasi talep eden herkesin ortak sesi, ortak nefesidir. Bugün büyük milletimiz, Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu bu darbenin karşısında sağlam ve dirayetli bir şekilde durmaktadır” diyerek sürdürdü. Bunun yanı sıra “Siyaseti, iktidarın istediği sınırlarda yapmadık, yapmıyoruz. Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Esas güç millettir ve en sonunda mutlaka millet kazanır” dedi.

Yücel, “Sandıktan kaçmayın, mertçe mücadele edin” diyerek çağrı yaptı ve “23 Mart’ta ön seçim sandıklarında buluşalım. Oylarımızla, irademizle, örgütlü gücümüzle, bu hukuksuzluğa dur diyelim” dedi. Konuşmasını “Yol arkadaşlarımızı yedirtmeyiz, yanlarındayız, arkalarındayız. Demokrasi nöbetimiz burada devam edecektir. Buradan ayrılmayın” ifadeleriyle sonlandırdı. Partililer, Yücel’in konuşmasının ardından genel merkez önünde beklemeye devam etti.