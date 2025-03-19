Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasının Ardından Yaşananlar

CHP’DE SKANDAL SUÇLAMALARI

CHP kurultayındaki şaibeler, belediyelerdeki usulsüzlükler, kent uzlaşısı soruşturmaları, adrese teslim ihaleler ve “sorunlu” diploma gibi konular, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adıyla anılıyor. Bu süreçte İmamoğlu hakkında yapılan iddialar dikkat çekiyor.

GÖRÜNTÜLER İDDİALARI ARTIRDI

Geçtiğimiz yıl yerel seçimler öncesinde CHP’de ortaya çıkan bir skandal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yakınında bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in bavullar dolusu parayı paketlerken kaydedilen görüntülerle gündeme geldi. Bu görüntülerde, balyalar halinde dizilmiş milyonlarca lira, çevresindeki kişiler tarafından tasnif edilerek valizlere konuluyor. Olayın yargıya taşınması ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki paraların sayıldığı görüntülere dair soruşturma süreci, 22 sanığın duruşmasıyla başlatıldı.

YOLSUZLUK OPERASYONUNDA İDDİALAR

Yaşanan bu olayların ardından, İBB’deki yolsuzluk operasyonları da bu görüntülerle birlikte hız kazandı. İmamoğlu, bunun farkına vararak adaylığını siyasi bir koruma kalkanı haline getirdi ve erken seçim çağrısı yaparak İstanbul’u sorunlarıyla baş başa bıraktı.

GÖZALTINA ALINMA SÜRECİ

İBB’ye yönelik ihale ve kent uzlaşısı soruşturmaları başlatıldığında, Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı. Medya A.Ş.’deki ihalelere ve PKK ile CHP arasında oluşturulan kent uzlaşısı ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, 106 kişi de olayın kapsamına dahil edildi. İmamoğlu’nun, çıkar sağlamaya yönelik bir suç örgütü kurduğu ve iş insanlarını para vermeye zorladığı belirtiliyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, tanık ifadeleri doğrultusunda, İmamoğlu ve diğer kişiler hakkında iş adamlarını para vermeye zorlamaları ve suçtan elde edilen paraların aklanmasıyla ilgili bilgi verildi. Öte yandan, İmamoğlu’nun suç örgütünün lideri olduğu ve birçok kişi ile birlikte usulsüz ihalelerle suçları sistematik bir şekilde işlediği iddia ediliyor. Başsavcılığın araştırmaları sonucunda “CHP’de para sayma görüntüleri” ile başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.