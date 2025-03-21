Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltısı Borsayı Düşürdü

SİYASİ BELİRSİZLİK ETKİSİ

21 Mart günü borsada düşüş yaşanmasının en önemli sebeplerinden biri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ortaya çıkan siyasi belirsizlik. Bu olay sonrasında yatırımcı güveni sarsıldı ve “Borsa neden düşüyor?” sorusu sıkça sorulmaya başladı. Siyasi istikrarsızlık hissiyatı, 21 Mart itibarıyla piyasaların sert tepki vermesine sebep oldu.

Borsa İstanbul’daki bu sert düşüşün temel sebebi, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla artan siyasi belirsizlik. Bu durum, yatırımcı güvenini olumsuz etkileyerek piyasalarda olumsuz bir hava yarattı. İmamoğlu’nun gözaltına alınması, muhalefet tarafından “darbe girişimi” olarak değerlendirildi ve bu da siyasi risk algısını artırdı.

Gelişmeler sonucunda Türk lirası, dolar karşısında %12,7 değer kaybederek 42 seviyesine geriledi. Ayrıca, uluslararası tahviller ve hisse senetlerinde de ciddi düşüşler görüldü. Yatırımcılar, siyasi istikrarsızlık konusunda endişe duyarken, Türkiye’nin para politikasının geleceğine dair belirsizlikler de arttı. Bu durum, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinin değer kaybetmesine yol açtı.