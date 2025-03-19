Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltısı Meclis’te Tartışma Yarattı

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI TEPKİ ÇEKİYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması üzerine yaşanan gelişmeler sürüyor. Bu durum karşısında, CHP’li milletvekilleri topluca kürsüde toplanarak, Ali Mahir Başarır’ın konuşmasının ardından slogan atmaya başladılar.

MECLİS’TE SÜKUNET SAĞLANAMADI

Meclis’te yaşanan bu gerginlik nedeniyle, Sırrı Süreyya Önder oturuma ara vermek durumunda kaldı. Siyasi atmosferin gerilmesi, katılımcılar arasında huzursuzluk yaratırken, bu tür olayların karşılıklı konuşma ve anlayış yerine, çatışma ortamı oluşturduğu gözlemleniyor.