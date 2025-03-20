Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltısına Tepkiler Sürüyor

CHP’DE DEMOKRASİ NÖBETİ BAŞLADI

CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve sabah saatlerinde ‘kent uzlaşısı’ ile ‘yolsuzluk’ soruşturmaları çerçevesinde gözaltına alınmasının ardından, CHP İzmir’de demokrasi nöbeti başlatıldı. Nöbet, CHP Bornova İlçe Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirildi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu olaylara tepki göstererek diplomasını yaktı. Eşki, “Benim üç ayrı üniversiteden üç ayrı diplomam var. Ekrem Başkanın madem ki diplomasını elinden aldılar. Artık bu ülkede bütün diplomaların yanma vakti gelmiştir. Bu ülkede artık doktor, mühendis, öğretmen olmanın hiçbir anlamı yok” şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU’NA YÖNELİK TEPKİLER ARTIYOR

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, tepkiler giderek büyüyor. CHP İzmir İl Başkanlığı, bu duruma karşılık ‘demokrasi nöbeti’ başlatmıştı. Bu nöbet, tüm ilçe başkanlıklarında eş zamanlı olarak düzenleniyor. Bornova İlçe Başkanlığı’nın nöbetinde bulunan Ömer Eşki, diplomasını yakarak, “Dün akşam Ekrem Başkanımızın diplomasını yetkileri olmadığı halde iptal ettiler” ifadelerini kullandı. Eşki, “Bu ülkede ya insan olacağız direneceğiz ya bu zulme teslim olup köle olacağız. Dün akşamdan beri dostlarım ‘Aman sakin ol, dikkatli konuş’ dedi. Benim hayatta hiçbir zaman B planım olmadı” dedi.

HÜKÜMETE TEPKİLER SINIR TANIMIYOR

Eşki, İstanbul’da yaşanan olaylara da dikkat çekerek, “Ekrem Başkan bir fani. Hepimiz bu hayata doğup büyüyüp ölmeye geliyoruz. Ekrem Başkan da Türkiye Cumhuriyeti ve CHP için hapis yatar. Gerekirse hayatını verir. Benim korkum, Türkiye Cumhuriyeti’nin her gün her saat daha da rezil olması” şeklinde konuştu. Ayrıca, memleketin gençlerinin üniversitelerde barındırıldığına dikkat çeken Eşki, “Memleketin polislerine memleketin çocuklarını dövdürmeye çalışıyorlar” diyerek hükümetin adımlarını eleştirdi. Eşki, ülkeye huzur getirilmesi için “Bu memleketin tepesine çöreklenmiş o çetenin bu ülkenin başından gönderilmesi” gerektiğini belirtti.