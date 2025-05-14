Ekrem İmamoğlu’nun İfadesi Tamamlandı

İMAMOĞLU’NUN İFADE VERME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan uzaklaştırılan tutuklu başkan Ekrem İmamoğlu’nun, “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma çerçevesinde Savcılığa SEGBİS aracılığıyla ifade verme işlemleri sona erdi.

SAVCILIK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İfade verme işlemi, İmamoğlu’nun durumu hakkında yürütülen soruşturmanın bir parçası. Kamu içinde yetki sahibi birine yöneltilen hakaret suçlamasının detaylarına odaklanılarak, incelemeler ve değerlendirmeler gerçekleştiriliyor. İmamoğlu’nun ifadesi, davanın seyrini etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.