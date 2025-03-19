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Ekrem İmamoğlu’nun İlk Gözaltı Görüntüleri Ortaya Çıktı

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İBB YÖNETİMİNE YÖNELİK YOLSUZLUK VE TERÖR OPERASYONLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi hakkında yapılan yolsuzluk ve terörle mücadale operasyonları, gündemi sarstı. Bu soruşturmalar çerçevesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 106 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN İMAMOĞLU’NUN İLK GÖRÜNTÜLERİ

Emniyet güçlerindeki işlemleri süren İmamoğlu’nun gözaltına alındığı anlara dair ilk görüntüler ortaya çıktı. İmamoğlu’nun, polislerle birlikte yürürken kendisine “Başkanım her şey güzel olacak, kendinize iyi bakın, bunlar geçecek” diyenlere el sallayarak yanıt verdiği gözlemlendi.

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