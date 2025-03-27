Ekrem İmamoğlu’nun Soruşturmasında Yeni Gelişme

YENİ GELİŞMELER YAŞANIYOR

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunda, yolsuzluk soruşturmasına dair yeni bir durum ortaya çıktı. 14 şüphelinin mal varlıklarına el konulduğu bilgisi alınırken, detaylar gündemi salladı.

Soruşturma çerçevesinde mal varlıklarına el konulan kişiler arasında Murat İlbak, Necati Özkan, Mustafa İlbak, Ali İlbak ve Yusuf İlbak gibi isimler bulunuyor. Bu gelişmeler, soruşturmanın kapsamının genişlediği yönünde yorumlandı.

ŞİRKETLERE EL KONULDU

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İmamoğlu ile birlikte tutuklanan Furkan Remzi Ceylan ve Ali Nuhoğlu’na ait inşaat firmalarına el konulduğu belirtiliyor. Buna göre, Furkan Remzi Ceylan’ın sahibi olduğu İSCON İnşaat ile Ali Nuhoğlu’na ait Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat’a da el konulduğu ifade ediliyor.

İMAMOĞLU’NUN ORTAKLIĞI

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakın bir tarihte, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ortak olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne de el konuldu. El konulan şirketler arasında BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş., Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş., Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş., Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri A.Ş., Panoffect Medya A.Ş., Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret A.Ş., MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Sim Medya A.Ş., Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Vesa Events Organizasyon Ticaret Ltd. Şti. gibi birçok firma yer alıyor.