Ekrem İmamoğlu’nun Sosyal Medyası Engellenmek İstendi

SUÇLAMALAR VE TALEP

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesi talebiyle İstanbul’dan bir avukat sulh ceza hakimliğine başvurdu. Avukat Burak Bekiroğlu, yaptığı açıklamada İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklandığını hatırlattı.

İDDİALARIN DETAYLARI

Burak Bekiroğlu, “Şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun, iddia olunan suç örgütünün amaçları, prensipleri ve hedefleri doğrultusunda cezaevinden verdiği talimatla X hesabını üçüncü kişilere kullandırmak suretiyle, ülkemizdeki faaliyet yürüten yerli firmalara yönelik boykot çağrısı yaparak, ekonomimizi sekteye uğratmaya teşebbüs ettiği” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İmamoğlu’nun “kendi çıkarları doğrultusunda halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suretiyle yargı erki üzerinde baskı kurmaya teşebbüs ettiği” belirlendi. Bu nedenlerden dolayı, X hesabının yargılama süreci boyunca Türkiye’den erişime kapatılması talebiyle Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine başvuru yapıldığı aktarıldı.