Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanması Büyük Tepki Çekti

GÖZALTINA ALMA VE TUTUKLANMAYA TEPKİLER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanması, geniş bir tepki dalgası meydana getirmiş durumda. Yurttaşlar, tutuklama kararını protesto etmek amacıyla ülke genelinde sokaklarda ve meydanlarda bir araya gelerek seslerini duyuruyor. Bu protestolar günlerdir sürüyor ve kalabalıkların bir araya geldiği yerlerden biri de İstanbul’un Saraçhane bölgesi.

MİTİNGE YAPAY ZEKÂ KATKISI

Saraçhane’de toplanan kalabalığa hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özel, katılımcılara cumartesi günü Maltepe’de bir buluşma çağrısı yaptı. Bu çağrıya dair dikkat çeken bir detay paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mitingde yer alacağını belirtti. Çelik, ayrıca “Ekrem İmamoğlu, cumartesi günkü mitingde yapay zeka ile konuşma yapacak” şeklinde açıklama yaptı. Bu gelişmeler, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan mitingin önemini artırıyor.