Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanmasıyla İlgili Gelişmeler

ADLİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Çağlayan’da ifadeleri alınan ve sulh ceza hakimliğince tutuklanmalarına karar verilen 51 şüphelinin adliyedeki işlemleri sona erdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılan tutuklu şüpheliler, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.

İMAMOĞLU’NA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gerçekleştirilen soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğince, mali nitelikli suçlamalarla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet almak”, “irtikap”, “hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından tutuklama kararı verildiğini duyurdu. Açıklamada, “Ekrem İmamoğlu hakkında üzerine atılı ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir.” denildi.

SÜLEYMAN SOYLU’DAN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmelerin ardından TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Bahçelievler İlçe Başkanlığı’nın Vefa ve Teşkilat iftarında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, “Bu son 4-5 gündür yaşanan mesele bizim meselemiz değildir. CHP içerisindeki taht kavgasıdır; baht kavgasıdır; rant kavgasıdır.” şeklinde konuştu.