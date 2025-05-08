Ekrem İmamoğlu’nun X Hesabı Engellendi

TUTUKLULUK DURUMU SONRASI HESAP ENGELİ

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığından tutuklanarak alınmasının ardından X hesabına erişim engeli uygulandı. Takipçi sayısı yaklaşık 10 milyon olan @ekrem_imamoglu hesabına giriş yapmak isteyenler, yasal talep gereği hesabın kapatıldığı uyarısını görüyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER YÜKSELİYOR

Silivri’de tutuklu bulunan İmamoğlu adına daha önce sıkça sosyal medya paylaşımları yapılıyordu. CHP’li yöneticiler ve milletvekilleri, bu engellemeye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, X hesabından “Ekrem İmamoğlu X hesabına Türkiye’den erişimi engellediler. Tıpkı Beyazıt Meydanı’na aydınlatma cihazlarını sokmayarak alanı karanlıkta bırakabileceklerini sandıkları gibi” şeklinde bir açıklama yaptı. Günaydın, engellemenin adaletsiz olduğunu belirterek gelecekte İmamoğlu’nun daha fazla takipçiye ulaşacağına inandığını ifade etti.

SANSÜRE KARŞI BÜYÜME VURGUSU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, “Korkunun ecele faydası yok. Siz sansürle susturmaya çalıştıkça biz daha da büyüyeceğiz” diyerek bu durumu kınadı ve profil fotoğrafını erişim engeli sayfasıyla değiştirdi. Ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz da bu engelin siyasete müdahale olduğunu savundu.

X PLATFORUMUNUN ENGEL POLİTİKALARI

X, yerel otoritelerin talepleri üzerine zaman zaman hesap engellemesi yapıyor. Hesapların engellenmesiyle ilgili açıklayıcı sayfasında, belirli içeriklere erişimin engellenebilmesi için yetkili bir kuruluştan “geçerli ve uygun” bir talep alınması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca bu engellemelerin, talebin yapıldığı ülkelerle sınırlı olduğunu ifade ediyor.