Ekrem İmamoğlu’nun X Hesabı Kapatıldı

DİJİTAL PLATFORMDAKİ ENGELİN SEBEPLERİ

Kamuoyunda yankı uyandıran bu durum sonucunda, “Ekrem İmamoğlu X hesabı neden kapatıldı?” sorusu, arama motorlarında en çok merak edilen konulardan biri olmaya başladı. Mahkeme kararıyla gerçekleştirilen bu erişim engeli, sosyal medyada ifade özgürlüğü konusunu yeniden gündeme getiriyor. Peki, Ekrem İmamoğlu’nun X hesabı gerçekten kapatıldı mı ve bunun nedeni nedir?

YASAL ENGELİN ŞARTLARI

Ekrem İmamoğlu’nun X (eski adıyla Twitter) hesabına Türkiye’den erişim, 8 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla mahkeme kararıyla engellendi. Bu karar, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından alındı. Yetkililerin görüşüne göre, bu kararın temeli, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen bazı paylaşımlar oldu. İddialara göre, İmamoğlu cezaevindeyken X hesabından dış dünyaya mesajlar iletmeye devam etti. Aynı zamanda, bazı içeriklerde yerli firmalara karşı boykot çağrıları yapıldığı ve bu paylaşımların ekonomik dengeyi bozmayı hedeflediği öne sürüldü. Böylece Ekrem İmamoğlu’nun X hesabı, bu iddiaların merkezinde yer aldı.