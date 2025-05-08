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Ekrem İmamoğlu’nun X Hesabına Engel

Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabına engel getirildi.

EKREM İMAMOĞLU’NUN HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya platformu X üzerindeki hesabına erişim engeli getiriliyor. Bu gelişme ile İmamoğlu’nun takipçileri, kendisiyle bağlantı kurmakta zorlanıyor ve paylaşımlarını takip edemiyor.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Hukuki süreç devam ederken, bu engellemenin ardındaki gerekçeler ve olası etkileri hakkında yetkililerden açıklama bekleniyor. Erişim engeli, İmamoğlu’nun kamuoyuna seslenmesini etkileyebiliyor ve bu durum sosyal medya platformunu nasıl kullanacağına dair tartışmalara yol açıyor.

TOPLUMDAKİ ETKİSİ MERAK EDİLİYOR

İmamoğlu’nun sosyal medyadaki varlığının sınırlanması, onun seçmenleri üzerinde nasıl bir etki yarattığı konusunda endişeleri artırıyor. Bu durum, siyasi arena ve kamuoyu üzerinde daha geniş yankılar uyandırabilir.

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