Ekrem İmamoğlu’nun X Hesabına Engeli

EKREM İMAMOĞLU’NUN HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Sosyal medya üzerinde kullanıcıların en çok sorduğu sorulardan biri, “Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli ne zaman getirildi?” şeklinde öne çıkıyor. Gündemde önemli bir tartışma yaratan bu durum, Türkiye’de ifade özgürlüğü konusunu tekrar gündeme taşıdı. Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim neden engellendi?

TUTUKLAMA SÜRECİ VE GÖZALTILAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 19 Mart’ta gözaltına alınıp tutuklanan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X sosyal medya hesabına erişim engeli uygulandı. Silivri Cezaevi’nde bulunan İmamoğlu, gözaltı tarihinden itibaren başlatılan ve tutuklanması sonrası devam eden protestolar sırasında sık sık sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıyordu. Hesabına getirilen erişim engeli, CHP içinde büyük tepkilerle karşılandı.

CHP’DEN TEPKİLER

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, X hesabından yaptığı paylaşımla bu erişim engeline karşı çıktı. Günaydın, “Ekrem İmamoğlu X hesabına Türkiye’den erişimi engellediler. Tıpkı Beyazıt meydanına aydınlatma cihazlarını sokmayarak alanı karanlıkta bırakabileceklerini sandıkları gibi. Yarın Başkan’ın milyonlarca X hesabı olur. Kitabınızda mertlik yazmaz, o çoktan belli oldu. Yazıklar olsun.” sözleriyle tepkisini dile getirdi.