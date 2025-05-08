ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Tutuklu olan Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya platformu X hesabına erişim engeli uygulandı. Bu durumu kamuoyuna ilk olarak Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER) Başkanı Muhammet Gömük duyurdu. Gömük, “İmamoğlu bilerek ya da bilmeyerek bir ay boyunca X hesabından talimatla yaptırdığı paylaşımlar, ülkeyi kaotik ortama sürüklemek için zemin oluşturup bağımsız yargıyı engellemeye yönelikti” şeklinde bir açıklama yaptı.

MAHKEME KARARIYLA ENGEL GELDİ

TAYDER avukatı Burak Bekiroğlu tarafından 1 Nisan’da yapılan başvuru sonucunda, mahkeme tarafından Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli konuldu. Hesabın, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması kapsamında kapatıldığı bilgisi edinildi. Muhammet Gömük, daha önce İmamoğlu’nun X hesabının erişime kapatılması için mahkemeye başvurduğunu kamuoyuna ilk duyuran kişi olmuştu.

EYLEMLERİN TEHLİKESİ VE YARGIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Erişim engelini değerlendiren Gömük, “Avukat Burak Bekiroğlu’nun yaptığı başvuru çok önemliydi. Çünkü İmamoğlu bilerek ya da bilmeyerek bir ay boyunca X hesabından talimatla yaptırdığı paylaşımlar, ülkeyi kaotik ortama sürüklemek için zemin oluşturup bağımsız yargıyı engellemeye yönelikti. Yargı bağımsızdır, hiçbir toplumun, hiçbir örgütün, hiçbir grubun kontrolünde değildir. Yargı kararları eylem yapılarak değiştirilecek bir merci hiç değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız ve güçlüdür, kimsenin baskısıyla karar değiştirmez” ifadelerini kullandı.

KAOTİK ORTAM TEHDİDİ AZALDI

Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinden ülkeyi kaotik ortama sürüklemeye çalıştığını öne süren Gömük, “Erişim engeli kararı, ülkenin kaotik ortama sürüklenme tehlikesini bir nebze yok etmiştir. Karardan memnunuz” şeklinde konuştu.