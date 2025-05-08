TÜRKİYE’DEN ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X (eski adıyla Twitter) hesabına 8 Mayıs 2025 saat 02.00 sularında Türkiye’den erişim engeli getirildi. Silivri Cezaevi’nde 19 Mart 2025 tarihinden bu yana tutuklu bulunan İmamoğlu, gözaltı ve tutukluluğuna karşı başlayan protestolar sırasında X hesabından sık sık paylaşımlar yapıyordu. Şu an hesaba Türkiye’den erişim sağlanamıyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İMAMOĞLU’NDAN ÇAĞRI

İmamoğlu’nun X hesabından yapılan son paylaşım, 7 Mayıs 2025’te CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla Beyazıt Meydanı’nda düzenlediği mitinge çağrıydı. Paylaşımda, “Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel” ifadeleri yer almıştı. İmamoğlu’nun hesabının engellenmesi, bu mitingin ardından meydana geldi.

Erişim engelinin duyulmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ve CHP’li vekiller karara sert tepki gösterdi. CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirilmesi, siyasete müdahale demektir. X platformu Tayyip Erdoğan’a serbestse, rakibi Ekrem İmamoğlu’na yasak olamaz!” şeklinde yazdı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise, “Ekrem İmamoğlu X hesabına Türkiye’den erişimi engellediler. Tıpkı Beyazıt Meydanı’na aydınlatma cihazlarını sokmayarak alanı karanlıkta bırakabileceklerini sandıkları gibi. Yarın Başkan’ın milyonlarca X hesabı olur. Kitabınızda mertlik yazmaz, o çoktan belli oldu. Yazıklar olsun!” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.