Ekrem İmamoğlu Paylaşımlarına 30 Gözaltı

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASININ SONUÇLARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturmaların etkileri sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından Türkiye genelinde artış gösteren protestolar, dört bir yanında yankı buluyor.

30 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili paylaşımlarda bulunan hesaplara yönelik bir inceleme gerçekleştirdi. Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Beyoğlu, Silivri, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Pendik, Kadıköy, Ataşehir, Sultanbeyli, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Üsküdar ve Çekmeköy’de eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.