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Ekrem İmamoğlu, PKK’nın silah bırakmasını sevdi

İmamoğlu’ndan PKK Açıklaması

Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK’nın silah bırakmasına yönelik yaptığı açıklamada, “On binlerce vatandaşımızın hayatına mal olan dönemin kapanmasına çok sevindim” şeklinde konuştu.

PKK’DAN SİLAH BIRAKMA KARARI

Terör örgütü PKK, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği kongrede aldığı kararları açıkladı. Örgüt, kendisini feshedip silah bırakacağını duyurdu. Bu gelişmeye açıklık getiren Ekrem İmamoğlu, Marmara Cezaevi’nde yaptığı ilk paylaşımında, “Türk ve Kürt on binlerce vatandaşımızın hayatına mal olan, kaynaklarımızı kurutan bir dönemin nihayet kapanıyor olmasına ülkem adına çok sevindim. Artık konuşmanın, diyalogun, siyasetin, işe koyulmanın vaktidir. O kötü günlere bir daha geri dönmemek için hem içeride hem dışarıda yapmamız gerekenler vardır” dedi.

MECLİS VE DEMOKRATİK ŞARTLARIN ÖNEMİ

İmamoğlu, açıklamasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni işaret ederek, “Böylesine büyük ve önemli bir süreç, iktidarın yapmaya çalıştığı gibi az sayıdaki siyasetçinin kapalı kapılar ardında yapacağı görüşmelerle, toplumun desteği ve onayı alınmadan, uzmanlar dahil edilmeden, ifade ve örgütlenme özgürlüğü gibi asgari demokratik şartlar olmadan yürütülemez” diye belirtti. Ayrıca, bu sürecin kısa vadeli bir perspektifle başarıya ulaşamayacağını, şeffaflık ve kapsayıcılığın gerekliliğine dikkat çekti.

BARİŞ VE REFAH VAADİ

İmamoğlu, açıklamasını, “Doğusu, Batısı, Kuzeyi, Güneyiyle bütün vatandaşlara refahı, huzuru, adaleti getireceğiz. Her kimlik ve inançtan insanımızın makbul, muteber ve eşit hissettiği bir ülke olacağız. Milletimizi içine düşürüldüğü yoksulluk girdabından çıkaracak; çalışan, üreten, kazanan ve adil bir biçimde paylaşan bir sistemi el birliğiyle inşa edeceğiz. Türk Kürt kardeşçe, barış ve refah içinde yaşayacağımız günler uzak değil” ifadeleriyle tamamladı.

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