Ekrem İmamoğlu Protestolarında Gözaltına Alınan ABD’li Sınır Dışı Edildi

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASININ ARDINDAN OLAYLAR GELİŞİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından gerçekleşen protestolar sırasında gözaltına alınan ABD vatandaşı, akşam saatlerinde sınır dışı edilerek yaşadığı İsrail’e geri gönderildi. CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu, yolsuzluk ve terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmasının hemen ardından, Saraçhane’deki belediye binası önünde provokatif eylemler sergileyen Michael Anthony Ganoe isimli ABD uyruklu İsrailli, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

PROVOKATİF DAVRANIŞLAR VE GÖZALTINA ALINMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ganoe’yi “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlamasıyla gözaltına aldı. Söz konusu eylemler nedeniyle işlemleri yapılan Ganoe, akşam saatlerinde sınır dışı edilerek bir üçüncü ülke üzerinden İsrail’e gönderildi. Türkiye saati ile 20.30’da gerçekleşen sınır dışı işlemi sırasında Ganoe’nin İstanbul’da kaldığı süre boyunca ülke aleyhinde provokatif yayınlar yaptığı bildiriliyor.

SOSYAL MEDYADA YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR TARTIŞILIYOR

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından bir gün sonra, 20 Mart tarihinde İstanbul’a giriş yaptığı tespit edilen Michael Ganoe, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Dinleyin, WhatsApp grubundaki herkes! Facebook’a gidip yayımladığım bu videoyu paylaşmanızı istiyorum. İşte tam burada tam olarak ilginize ve desteğinize ihtiyacım var, yardımınıza ihtiyacım var” diyerek, Inside Israel sayfasında paylaşımlarını arttırdığı belirtiliyor. Ayrıca, hükümetin internet kısıtlamaları nedeniyle de destek talebinde bulunduğu ifade edildi.