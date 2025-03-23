Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi’ne Gönderildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplamda 48 şüpheli, Silivri Cezaevi’ne nakledildi. Merak edilen sorular arasında, “Ekrem İmamoğlu hapiste mi?” ve “Ekrem İmamoğlu hangi cezaevine götürüldü?” yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu hakkında yapılan “yolsuzluk” ve “terör” suçlamaları doğrultusunda, hakim tarafından tutuklanmalarına karar verilen şüphelilerin işlemleri İstanbul Adalet Sarayı’nda tamamlandı.

YARGILAMA SÜRECİ BAŞLIYOR

‘Suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘rüşvet almak’, ‘irtikap’, ‘hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ gibi suçlamalarla tutuklanan Ekrem İmamoğlu, diğer 48 şüpheliyle birlikte üç minibüsle İstanbul Adalet Sarayı’ndan ayrılarak Silivri Cezaevi’ne götürüldü. Hapiste olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çekici bir mesaj paylaştı.

İMAMOĞLU’NDAN MESAJ

İmamoğlu’nun paylaşımında, “Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin! Aziz Milletim; Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır. 86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak….” ifadeleri yer aldı.

CHP’DEN YORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise tutuklama kararına ilişkin yaptığı açıklamada, “Ekrem İmamoğlu, tek suçu Recep Tayyip Erdoğan’ı yenmek olduğu için tutuklandı. İki tane kumpasla karşı karşıyayız. Biri terör iddiasıyla tutuklama talebi reddedildi. Ancak İmamoğlu, suç örgütü dosyasından tutuklandı. Kayyum atanmasının ortadan kalkması bakımından önemlidir. Başkanın hızlı bir şekilde özgürlüğüne kavuşması için itirazlar yapılacaktır. Bu itirazlar hem hukuki hem toplumsal bir itirazdır. Dört gündür Ekrem İmamoğlu için yollara dökülen insanların bu sevgisi boşuna değildir.” dedi. Özel, Ekrem İmamoğlu’nun suçsuzluğu ispat edilene kadar veya serbest bırakılana kadar belediye meclisinden bir vekalet görevi sürdüreceğini belirtti.