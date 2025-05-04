Ekrem İmamoğlu, Sırrı Süreyya’ya veda etti

CHP’li Ekrem İmamoğlu, hayata veda eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni ile ilgili duygularını paylaştı. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Silivri’deki hücremden bir güzel adamın cenaze merasimini izledim bugün” ifadesine yer verdi.

OMUZ OMUZA SAF TUTTUK

İmamoğlu, cenaze töreninde “Hep birlikte yan yana, omuz omuza saf tutmuşuz, Sırrı Süreyya Önder’i ebediyete uğurlarken” dedi ve “Her görüşten, her kimlikten milletimizin evlatları, yöneticileri ve siyasetçileri olarak gür bir sesle haykırdık hislerimizi yüce Allah’ın huzurunda: ‘İyi bilirdik’, ‘Haklarımız helal olsun'” sözlerini kullandı.

ÖNYARGILARI YIKMALIYIZ

İmamoğlu, birlikte yaşamayı ve farklılıkların zenginlik olduğunu vurguladı. “Elbette aynı fikirde olmak şart değil. Biliriz ki farklılıklarımızla güzeliz, zenginiz. Anadolu irfanı ve hoşgörüsüdür güvencemiz” diyerek, önyargıların yıkılması gerektiğini belirtti. Düşünce ve hissiyat paylaşımının önemine dikkat çekti.

ADİL PAYLAŞIM VE MÜCADELE

Aynı zamanda, “Eşit hissedarları olduğumuz bu cennet vatanın tüm nimetlerini adil bir biçimde paylaşabilmeliyiz” ifadesini kullandı. İmamoğlu, mücadelenin “huzuru, barışı, kardeşliği, birlik ve beraberliği” sağlamak için olduğunu dile getirdi. Son olarak, “Bu vesileyle saygıdeğer Sırrı Süreyya Önder’e tekrar Yüce Yaradan’dan rahmet diliyorum” dedi.