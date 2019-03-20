Ekrem İmamoğlu: Sizi mahçup etmeyeceğim

- Reklam -

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da şehit yakınları ile bir araya geldi.

Kartal ilçesine giden İmamoğlu, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen İstanbulluları da geri çevirmedi.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Kartal’da vatandaşlarla buluştu. İmamoğlu’na, CHP’li Kartal Belediye başkan adayı Gökhan Yüksel eşlik etti.

İmamoğlu ile Yüksel, Şehit Yakınları, Gazi ve Engellilerle bir kahvaltılı toplantı yaparak güne başladı. Burada bir konuşma yapan İmamoğlu, ”Toplumun borçlu olduğu kesimlerle bir aradayız. Savaş, terör dünyanın hiçbir yerinde olmasın. Şehit ailelerimiz bizimdir. Evlatları bizim evlatlarımız. Anneleri babaları bizim anne babalarımız. Gazilerimiz de aynı. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve de engellilerimiz, sizler bizim sorumluluğumuzsunuz. Sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Sizlere layık birer belediye başkanı olacağız. Hepinizin huzurunda buna söz veriyorum” dedi.

Ardından Kartal Oto Sanayi’ne geçen İmamoğlu ve Yüksel, Kartal Oto Sanayi Sitesi yönetimini ziyaret etti. Ziyareti sırasında konuşan İmamoğlu, ”İnsanlar hizmette yarışsın. Hayırlısı ile 31 Mart tan sonra ben yarışan bir sürecin memlekete ve insanlara çok daha fayda vereceğini düşünüyorum. Tek başına insan tembelleşir. İkili rekabet iyidir. Biz, rekabete talibiz. Hizmet vereceğiz. Ama tatlı rekabet. İşine bakacaksın. Rakibine taş atarak ayağına çelme takarak olmaz. Biz olaya, hizmet yarışı olarak bakıyoruz. Biz, talibiz, hazırız” ifadelerini kullandı.

”Sizi mahcup etmeyeceğim”

Ekrem İmamoğlu, daha sonra Gökhan Yüksel ile oto sanayi esnafına kısa bir ziyaret gerçekleştirdi. Esnaftan yaptıkları işlerle ilgili teknik bilgiler alan İmamoğlu, çırak yetiştirilmesi için meslek liselerini destekleyici sistemler devreye sokacaklarını belirtti. Ziyaretin en ilginç anı, bir tamirhanede yaşandı. Bir esnaf, yanındaki arkadaşını göstererek, ”İkna ettik, ilk defa size oy verecek” dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, ”Sizi mahcup etmeyeceğiz” diyerek, esnaflarla fotoğraf çektirdi.

İmamoğlu, bir tamirhanede de ”egzoz” sohbeti yaptı. İmamoğlu, tamirhane sahibine, ”Bağıranlardan takmıyorsun değil mi” diyerek takıldı. Kendisinin bu tarz egzozlardan çıkan sesten rahatsız olduğunu belirten İmamoğlu, ”Yıkıyorlar ortalığı ya. Ne egzozcu esnafımız taksın ne de güzel gençlerimiz zevk alsın. Hastalar, yaşlılar ve çocuklar çok rahatsız oluyor” dedi.

“Kartal’da kol kola çalışacağız”

İmamoğlu ve Yüksel, daha sonra Cevizli, Soğanlık, Yakacık Yeni ve Yakacık Çarşı ile Hürriyet Mahalleleri’nde seçim otobüsüyle halkı selamladı.

Seçim otobüsünden vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, “Bu şehrin 16 milyon insanı da benim hemşerim ve vatanını seven insanlardır. Her mahallemizin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Kartal’da Gökhan Başkanım ne diyorsa, ben onun yanındayım ve arkasındayım. İhtiyaçlarımız konusunda Kartal’da kol kola çalışacağız. Siz sandıklara sahip çıkın, bir gün çalışın, ben beş yıl çalışayım.” dedi.