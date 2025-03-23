Ekrem İmamoğlu Sonrası TCMB ve TBB Toplantısı

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI SONRASI TOPLANTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının akabinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetimi, banka yöneticileriyle bir araya gelecek. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile düzenlenecek toplantının saat 15:00’de başlaması planlanıyor. Toplantının sonrasında ise TBB’nin bir açıklama yapması bekleniyor.

TCMB’Yİ ETKİLEYEN ÖNLEMLER

TCMB, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından bir dizi önlem uygulamaya koymuş durumda. Olağanüstü toplantı ile birlikte gecelik borç verme faizini artıran TCMB, haftalık repo ihalelerine de ara verme kararı almış. Likidite yönetimiyle ilgili olarak da çeşitli adımlar atan TCMB, likidite senedi ihraçlarına başlayacağını belirtmiş.