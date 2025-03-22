Ekrem İmamoğlu Terör İddialarına Cevap Verdi

İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 4 gün süren ifade işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. İmamoğlu, savcılıktaki ifadesinde yürütülen soruşturmaların “boş” ve “ahlak sınırlarını aşan” olduğunu belirtti. “Bu süreç Türkiye’nin itibarını zedelemiştir. Gözaltına alınmadan oluşturulan, uydurma 6 dava ve 30 yıla yakın hapis cezası istemi ile İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilen diploma gibi durumlar bu kişilerin kötü emellerini ispatıdır” dedi.

SORUŞTURMALARIN GEÇERLİLİĞİ

İmamoğlu, terör soruşturmalarında sayılan suçlamaların, “AK Parti’nin İstanbul’da kaybettiği seçimden yaklaşık 7 ay sonra başlatılan bir itibarsızlaştırma süreci” olduğunu vurguladı. “Ya YSK görevini yapmamıştır ya da yürütülen soruşturmalar hakkaniyetli değildir” değerlendirmesinde bulundu. İmamoğlu, kendisine yöneltilen sorulara ise “Bahsi geçen terör örgütleri ve bağlantılı kişiler hakkında bilgilerim yok. 2024 yerel seçimleri öncesi İstanbul’da DEM Parti’nin aday çıkardığını herkese biliyor” şeklinde yanıt verdi.

KENT UZLAŞISI TARTIŞMASI

İmamoğlu, “Kent uzlaşısı” ile ilgili sorulara, “Ben ‘İstanbul İttifakı’ ve ‘Türkiye İttifakı’ dedim” diyerek cevap verdi. Ayrıca, adayların Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenmesi gerektiğine işaret etti. “1500 kişilik aday listesindeki isimlerin tümünü bilmem imkansız” şeklinde konuştu. İmamoğlu, geçmişte birçok temasının bulunduğu Azad Barış hakkında da açıklamalarda bulundu.

BAŞKA SUÇLAMALAR VE YORUMLAR

İmamoğlu, kendisine yöneltilen “terör örgütüyle bağlantılı görüşmeler” hakkında, “Bahsi geçen telefon numaraları, yakın çalışma arkadaşlarım tarafından kullanılıyor. Eğer bu kadar terörle iltisaklı kimseler varsa, onlarla ilgili detayların Türkiye’deki GSM operatör firmalarına bildirileceği bir sistem geliştirilmesi gerekiyor” dedi. Ekrem İmamoğlu ayrıca, “Dünyanın en büyük şehirlerinden birini yöneten biri olarak, bu süreçte hukuki haklarımı en üst seviyede arayacağım” ifadesinde bulundu.

İDDİALAR VE HUKUKİ SÜREÇ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlamalarla soruşturma başlatıldı. Eylemler sonrası toplam 91 şüpheli gözaltına alındı. İmamoğlu, bu durumun hukuki ve adalet duygularını yerle bir ettiğini belirtti.