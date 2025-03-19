Ekrem İmamoğlu ve 99 Şüpheliye Gözaltı Kararı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VE ŞÜPHELİLER HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplamda 99 kişinin “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından gözaltına alınmalarına karar verildi. Gözaltına alınan bireyler arasında tanınmış isimlerin de olduğu görülüyor. Özellikle, sosyal medyada gündem olan iki ismin kimlikleri ortaya çıkmış durumda.

KÜBRA AÇIL’IN EŞİ VE CÜBBELİ AHMET HOCA’NIN DAMADININ AĞABEYİ

Gözaltına alınanlar arasında, Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl’ın eşi Merthan Açıl ile Cübbeli Ahmet Hoca’nın damadının ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu da bulunuyor. 15 Şubat 1982 doğumlu olan Merthan Açıl, futbol kariyerine Bakırköy spor altyapısında başladı ve oradan profesyonel takıma yükseldi. İki yıl burada oynadıktan sonra Çaykur Rizespor’a transfer oldu ve dört yıl burada mücadele etti. 2005-06 sezonunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi spor ve Giresun spor’a kiralandı.

2006-07 sezonunda Kasımpaşa’ya transfer olan Açıl, 2011-12 sezonunun devre arasında Adanaspor ile sözleşme imzaladı. 2015-16 sezonunda Adanaspor ile 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Açıl, ertesi sezon 1. Lig’in yeni temsilcilerinden Ümraniyespor’a geçti. Son olarak Erzurumspor formasını giyen Açıl, burada Süper Lig’e yükselme başarısı göstererek aktif futbol kariyerini sonlandırdı. Ayrıca, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’de de görev almış olan Açıl, spor dünyasında etkinliğini devam ettiriyordu.