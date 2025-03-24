Ekrem İmamoğlu Yolsuzluk Nedeniyle Tutuklandı

İMAMOĞLU TUTUKLANDI VE GÖREVDEN ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘yolsuzluk’ soruşturması çerçevesinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. İmamoğlu, sonrasındaki işlemlerinin ardından Silivri Cezaevi’ne gönderildi. İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçici olarak görevden alındığını açıkladı.

AÇIKLAMA DETAYLARI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 no sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.

GOOGLE’DAN DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

Gelişmelerin ardından, Google’dan dikkat çekici bir hamle geldi. Google, Ekrem İmamoğlu için kullandığı “İBB Başkanı” ifadesini kaldırdı. İmamoğlu’nun ismi Google’da aratıldığında, yalnızca “İş insanı ve eski Beylikdüzü Belediye Başkanı” ifadesi görünüyordu. Ancak, bu hamle kısa sürede tepki çekince Google geri adım attı.

UNVAN GERİ GETİRİLDİ

Google, İmamoğlu’nun “İBB Başkanı” unvanını geri getirdi. Artık Ekrem İmamoğlu’nun ismi Google’da aratıldığında yeniden “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” ifadesi gözüküyor.