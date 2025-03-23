Ekrem İmamoğlu Yolsuzluk Soruşturmasında Tutuklandı

İMAMOĞLU VE 48 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklandı. İmamoğlu ile birlikte toplamda 48 şüpheli, yolsuzluk ve terör iddiaları nedeniyle Silivri Cezaevi’ne götürüldü.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Adalet Sarayı’nda gerçekleştirilen işlemlerin ardından, savcılığın talebiyle 48 kişi nöbetçi hakimlikçe tutuklanma kararı aldı. Ekrem İmamoğlu, ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘rüşvet almak’, ‘irtikap’, ‘hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ gibi suçlardan tutuklandı.

MİNBÜSLE SILİVRİ CEZAEVİ’NE GİDİLDİ

Tutuklanan 48 şüpheliyi içeren 3 minibüs, İstanbul Adalet Sarayı’ndan çıktıktan sonra Silivri Cezaevi’ne ulaştı. İlgili süreçlerin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.