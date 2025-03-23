Ekrem İmamoğlu Yolsuzluk Suçlamasıyla Tutuklandı

GÖZALTINA ALMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ

İBB’ye yönelik gerçekleştirilen soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği kararıyla tutuklandı. Ekrem İmamoğlu, “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçlamasıyla ise tutuksuz yargılanma kararı aldı. Kararda, “Kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir.” ifadesi yer aldı. İmamoğlu ve gözaltına alınan 90 kişi, Vatan Emniyet’ten 14 minibüslük bir konvoyla adliyeye getirildi. Adliye öncesinde, İmamoğlu’nun güvenliği için yoğun önlemler alındı.

SAVCILIK SORGUSU VE SUÇLAMALAR

Ekrem İmamoğlu, çarşamba gününden bu yana gözaltında tutuluyordu. Yolsuzluk soruşturması ve terör soruşturmasında toplam 34 savcı, İmamoğlu’nun da yer aldığı 92 kişinin ifadesini almak için görevlendirildi. İfade işlemleri akşam saatlerinde başladı ve İmamoğlu’nun savcılık sorgusu, gece geç saatlerde tamamlandı. İmamoğlu, ‘suç örgütü kurma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘rüşvet almak’ gibi suçlamaların yanına ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçlamasıyla hakimliğe sevk edildi. 92 kişinin tamamının tutuklanması talep edildi.

IMAMOĞLU’NUN SUÇLAMALARI

Suçlama kapsamında İmamoğlu, “suç örgütü kurucusu olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. İmamoğlu’nun savcılık ifadesinde “Kent uzlaşısı” kavramına ilişkin verdiği yanıt, “Kent uzlaşısı ne anlama gelmektedir, ne zaman, ne amaçla kuruldu?” sorusuna, “2018’de Millet İttifakı adayı oldum. O günden bugüne her siyasi yarışta İstanbul İttifakı ve Türkiye İttifakı ifadelerini sayısız kere kullandım.” şeklindeydi.

GİZLİ TANIK VE İDDİALAR

İmamoğlu, gizli tanıklara dayanan ifadelere karşı çıkarak, “Gizli tanık uygulamasını da beyanlarını da kabul etmiyorum.” açıklamasıyla bu tür bilgilerin sahte olduğunu belirtti. Ekrem İmamoğlu, “Yüce Türk yargısının böyle bir yöntemi tercih etmesini kınıyorum.” diyerek, sürecin adalet duygularını zedelediğini vurguladı.

KONULARA YANIT VERME

Sırasıyla yolsuzluk soruşturmasına dair yöneltilen soruları yanıtlayan İmamoğlu, sahte iddiaların kamuoyuna kötü bir imaj çizdiğini söyledi. İmamoğlu, “Hayatım ile ilgili hiçbir hususun gizliliği olmamıştır.” derken, yargı sürecinde yaşananların Türkiye’nin itibarını zedelediğini ifade etti. Gözaltına alınma ve tutuklama sürecinin yasal dayanağı olmaksızın gerçekleştirildiğini düşündüğünü belirtti.

SON SÖZLERİ VE GÖRÜŞLERİ

İmamoğlu, “Yürütülen soruşturmaların içinin boş” olduğunu ve gözaltına alınmasının siyasi bir müdahalede bulunduğunu belirterek, “Milletimiz büyüktür. Bu iftiralar milletimizin bağrındaki duvarlara çarpıp geri dönecektir.” dedi. Üzerine atılan suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini yineleyerek, ilerleyen günlerde tüm bu süreçle ilgili hukuki yollardan mücadele edeceğini açıkladı.