Ekrem İmamoğlu Yolsuzluk ve Terör Suçlarıyla Yargılanıyor

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NA YURT DIŞI YASAKLI TUTUKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması çerçevesinde nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. İmamoğlu, silahlı terör örgütüne yardım etme suçlamasıyla ise tutuksuz yargılanacak. Mahkeme kararı, “Kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir.” ifadelerini içeriyor. İmamoğlu, Vatan Emniyet’ten 14 minibüslük konvoyla adliyeye götürüldü ve buradaki sorgusunun ardından yedinci kattan alındı. Yolsuzluk soruşturmasında 30, terör soruşturmasında ise 4 savcı, İmamoğlu dahil olmak üzere 92 kişinin ifadelerini almakla görevlendirildi.

İMAMOĞLU’NA YOLSUZLUK SUÇLAMALARI

İmamoğlu, suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet almak gibi suçlamalarla nöbetçi hakimliğe sevk edildi. ‘Kent uzlaşısı’ soruşturmasında ise İmamoğlu ile birlikte, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gibi isimler de suçlamalarla hakimliğe gönderildi. İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına dahil olan 92 kişinin tamamının tutuklanması isteniyor.

İMAMOĞLU’NUN SUÇLAMALARI

Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kuruculuğu, rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve PKK/KCK terör örgütüne yardım etme gibi suçlamalarla gözaltına alındı. İmamoğlu, 4 gündür gözaltında tutuluyor ve söz konusu soruşturma, iki ayrı başlık altında yürütülüyor: Yolsuzluk ve Kent uzlaşısı.

İMAMOĞLU’NUN SAVCILIK İFADESİ

İmamoğlu, ‘kent uzlaşısı’ soruşturması kapsamındaki ifadesinde, “Kent uzlaşısı, 2018’de Millet İttifakı adayı olduğum zamanlar kuruldu. O günden bu yana her siyasi yarışta, İstanbul İttifakı ve Türkiye İttifakı tabirlerini kullandım. ‘Kent Uzlaşısı’ ifadesinin DEM Parti söylemi olduğunu biliyorum.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, hakkında yürütülen soruşturmaları, başta İstanbul Seçim Kurulu olmak üzere görüşlerini kınadı ve başlatılan soruşturmanın kasıtlı bir itibarsızlaştırma süreci olduğunu ifade etti.

HİÇBİR SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM

Temel iddiaların çoğunu reddeden İmamoğlu, gizli tanık ifadelerini de kabul etmedi. “Gizli tanık ifadelerini reddediyorum. Tümüyle yalan iftira ve uydurmadır.” diyerek, yüce Türk yargısına bu tarz bir yöntem kullanmasını kınadığını belirtti. Ayrıca, İBB’de işe alınan 21 kişinin terör örgütleri ile iltisaklı olduğu iddialarını sorgulayan İmamoğlu, daha önceki soruşturmaların Müfettişler tarafından yapıldığını ve dava açılmadığını dile getirdi.

İMAMOĞLU’NA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İmamoğlu, MASAK raporunda adı geçen şahıslarla ilişkisi olmadığını, mevcut vakfın üyeleri arasında yer almadığını ve başkanlık yaptığı vakfın öz kaynaklarıyla hiçbir bağlantısının olmadığını söyledi. Geçmişteki siyasi literatürle ilgili olarak, herhangi bir katkım olmadığını ve bu kavramı kullanmadığını belirtti. Sürecin Türkiye’ye büyük bir bedel ödettiğini vurguladı ve yaşananların yalnızca kendi haksızlığa uğradığını göstermediğini, Türkiye’nin itibarını da zedelediğini ekledi.

SÜREÇ İLE İLGİLİ SON GÖRÜŞLERİ

Son sözlerinde Ekrem İmamoğlu, kendisine uygulanan gözaltı süreçlerinin yasal sınırlarını aştığını düşündüğünü ifade etti. “Hedef yalnızca benim değil, hukukun korunmasıdır.” diyerek, yürütülen soruşturmaların ve sorgulama metodunun yanlış olduğunu belirtti. Ayrıca, “Bu iftiralar milletimizin bağrına çarparak geri dönecektir. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. Hak yemem, hakkımı da yedirmem.” şeklinde konuştu.